3 Апр 2020 2020-04-03T08:48:34+03:00

В Хабаровском крае ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мера введена на период действия мер по борьбе с коронавирусной инфекцией

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Дальневосточная генерирующая компания (АО «ДГК») приняла ряд мер противодействия негативным последствиям коронавируса в энергосбытовой деятельности организации. Эти меры коснулись физических и юридических лиц – абонентов энергокомпании. Так, с 30 марта энергетики не будут вводить ограничения теплоснабжения и ГВС социально-значимых объектов - должников.

С целью поддержки организаций в период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с 1 апреля приостанавливается начисление штрафных санкций за несвоевременную оплату оказанных коммунальных услугпо отоплению и горячему водоснабжению (далее - ГВС). Однако, компания обращает внимание на то, что штрафные санкции, начисленные за предыдущие периоды, также, как и просроченная задолженность за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения, подлежит обязательной оплате.

Дальневосточная генерирующая компания напоминает, что в рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, всё очное обслуживание клиентов в офисах компании временно перешло на дистанционный режим.

Передать показания с 20 по 25 число каждого месяца частные клиенты могут:

- на сайте ПАО «ДЭК» на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации);

- в «Личном кабинете» на сайте ПАО «ДЭК» и через мобильное приложение;

- на сайте www.gubernia.com;

- на сайте www.dvhab.ru;

- через SMS-сообщение на номер телефона +7-924-411-44-55 (формат передачи показаний: № лицевого счета, пробел, № прибора учета, пробел, показания для однотарифного прибора учета или дневное, все цифры до запятой на приборе учета, пробел, показания ночь для двухтарифного прибора учета);

- по телефону Контакт-центра 8-800-100-3-777, 8-800-775-3-777 в том числе в автоматическом голосовом режиме;

- на электронную почту info@khab.dvec.ru.

Для оплаты клиенты могут воспользоваться онлайн-способами без взимания комиссии:

1. через личный кабинет на официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru; на официальном сайте АО «ДГК» www.dvgk.ru;

2. в мобильном приложении ПАО «ДЭК»;

3. на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата банковской картой онлайн»;

4. через интернет-банкинг или мобильные приложения банков;

5. в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации.

Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку, и т.д. теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефонам контактного центра ПАО «ДЭК» 8 (800) 100 3 777, 8 (800) 775 3 777 (звонок бесплатный) с понедельника по субботу с 9-00 до 18-00.

Более подробную информацию о способах передачи показаний, сервисах компании можно узнать на сайте www.dvec.ru.