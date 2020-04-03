3 Апр 2020 2020-04-03T10:40:05+03:00

В Хабаровском крае ДГК приостанавливает начисление пени для населения Фото: Мария ЛЕНЦ

Акция проходит в целях поддержки населения в период сложной эпидемиологической обстановки

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АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) уведомляет потребителей, что теплосбытовые подразделения компании с апреля 2020 года временно приостанавливают начисление пени за несвоевременную оплату оказанных коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Такое решение принято с целью поддержки населения в период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Однако компания обращает внимание на то, что штрафные санкции, начисленные за предыдущие периоды, так же, как и просроченная задолженность за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения, подлежат обязательной оплате.

Дальневосточная генерирующая компания напоминает, что в рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края очное обслуживание клиентов в офисах компании временно перешло на дистанционный режим. На этот период специалисты энергокомпании также прекращают выезды в дома горожан по всем вопросам, включая установку и ввод в эксплуатацию новых приборов учета отопления и ГВС.

Передать показания с 20 по 25 число каждого месяца частные клиенты могут:

- на сайте ПАО «ДЭК» на странице www.dvec.ru/pokazaniya/ (без регистрации);

- в «Личном кабинете» на сайте ПАО «ДЭК» и через мобильное приложение;

- на сайте www.gubernia.com;

- на сайте www.dvhab.ru;

- через SMS-сообщение на номер телефона +7-924-411-44-55 (формат передачи показаний: № лицевого счета, пробел, № прибора учета, пробел, показания для однотарифного прибора учета или дневное, все цифры до запятой на приборе учета, пробел, показания ночь для двухтарифного прибора учета);

- по телефону контакт-центра 8-800-100-3-777, 8-800-775-3-777, в том числе в автоматическом голосовом режиме;

- на электронную почту info@khab.dvec.ru.

Для оплаты клиенты могут воспользоваться онлайн-способами без взимания комиссии:

1. Через личный кабинет на официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru; на официальном сайте АО «ДГК» www.dvgk.ru.

2. В мобильном приложении ПАО «ДЭК».

3. На сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата банковской картой онлайн.

4. Через интернет-банкинг или мобильные приложения банков.

5. В системе «Город» на сайте kvartplata.ru, без регистрации.

Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и т.д. теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефонам контактного центра ПАО «ДЭК» 8 (800) 100 3 777, 8 (800) 775 3 777 (звонок бесплатный) с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Более подробную информацию о способах передачи показаний и сервисах компании можно узнать на сайте www.dvec.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU