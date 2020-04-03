Рейсы «Хабаровск-Москва-Хабаровск» отменил «Аэрофлот»

3 Апр 2020 2020-04-03T12:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Аэрофлот» направила в правительство Хабаровского края письмо об отмене двух рейсов. Речь идет о маршруте «Хабаровск-Москва-Хабаровск». На такой шаг авиаперевозчик решился в связи с резким падением спроса на внутренних авиалиниях. Рейсы выполняла дочерняя авиакомпания «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что рейсы отменили с 3 по 30 апреля. Пока сохранили рейс «Хабаровск-Москва» и обратно, который выполняет непосредственно сама компания «Аэрофлот» согласно расписанию. О графике рейсов после 30 апреля 2020 года авиакомпания сообщит позже.

Жителей края убедительно просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Также населению напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики, а именно чаще мыть руки, проветривать помещения, делать регулярно влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU