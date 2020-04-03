Десятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае

3 Апр 2020 2020-04-03T10:59:42+03:00

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В Хабаровском крае на вечер 3 апреля 2020 года на излечении находятся 10 человек, зараженных коронавирусом. Десятый случай заболевания подтвердили в краевом минздраве.

По предварительной информации, пациент вернулся из-за рубежа. С момент прибытия в регион до момента постановки диагноза находился под наблюдением врачей. Всех, кто с ним контактировал, также установили, за ними ведут медицинское наблюдение. Известно, что заболевание протекает в легкой форме, состояние заболевшего оценивают как удовлетворительное.

Жителей Хабаровска и Хабаровского края убедительно просят сохранять спокойствие, соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики - мойте руки чаще, проветривайте помещения, проводите влажную уборку. Пожалуйста, не выходите на улицу без крайней необходимости. Если все-таки такая потребность есть, тогда держите дистанцию относительно других людей минимум полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU