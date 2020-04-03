2020-04-03T12:44:50+03:00
Общество

Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»

Курсировать состав перестанет с 7 апреля
Александр ШТААЛЬ
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Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 7 апреля временно отменят поезд №5/6, следующий сообщением «Владивосток - Хабаровск». Это вынужденная мера в связи со снижением пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Отметим также, что АО «Федеральная пассажирская компания» обеспечит пересадку пассажиров, следующих данным поездом, в другие поезда, которые выполняют этот же рейс. Места предоставят аналогичной категории. Если мест не будет, то обеспечат места более высокой категории (кроме вагонов CВ и СВМ) без взимания разницы стоимости проезда.

Пассажиры могут отказаться от поездки и сдать билеты. В этом случае владельцу проездного документа вернут уплаченную сумму полностью без взимания комиссионного сбора.

Обращаем внимание, что в указанном направлении продолжат курсировать пассажирские поезда №№ 007/008, 99/100, 351/352 ежедневно, 001/002 - три раза в неделю и 061/062 - два раза в неделю. При необходимости в альтернативные поезда включат дополнительные вагоны соответствующей спросу категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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