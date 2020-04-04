2020-04-04T02:03:27+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 4 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

На севере региона ожидается похолодание, снег и снижение видимости
Евгения МОЛОТОВА
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Обстановка в Хабаровском крае 4 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 4 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Евгения МОЛОТОВА
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Погода в Хабаровском крае на 4 апреля обещает быть ветреной и холодной. Так, в Хабаровске возможет небольшой снег, температура ночью варьируется до -1, днем от 0 до +2, ветер северо-восточный 9 м/с, временами порывы до 18 м/с. На юге региона возможен снег, ночная температура в диапазоне от 0 до +3, дневная от 0 до +2, ветер северо-восточный 3-6 м/с, местами порывы до 18 м/с. В центральных районах ожидается дождь и мокрый снег, ночью столбик термометра опустится до -7 +2, днем поднимется до 0 +13, ветер северо-восточный до 7 м/с, местами порывы до 18 м/с. На севере края, в частности в Тугуро-Чумиканском районе будут осадки в виде снега, температура ночью от 0 до -11, днем до -9, ветер северо-восточный 5-14 м/с.

За минувшие сутки в регионе не зарегистрировали сейсмособытия, солнечная активность очень низкая, а геомагнитное поле спокойное. Уровень радиоактивного загрязнения на территории края колеблется в пределах от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 16 по 22 марта 2020 в крае зафиксировано повышение эпидпорога по острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Пока превышение эпидпорога по краю отмечают в Хабаровске, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Амурском, Николаевском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. При подготовке использовали информацию ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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