Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 4 апреля 2020 года

4 Апр 2020 2020-04-04T04:31:55+03:00

В стационаре с диагнозом COVID-19 десять человек Фото: Евгения МОЛОТОВА

В стационаре с диагнозом COVID-19 десять человек

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В Хабаровском крае по состоянию на утро 4 апреля 2020 года выявлено десять человек, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Восемь находятся на лечении в хабаровском инфекционном госпитале. Двое в инфекционном стационаре города Советская Гавань. Все пациенты с улучшениями, тяжелобольных нет. С подозрением на коронавирус в медучреждении находятся восемь пациентов.

- Состояние пациентов улучшается, трое, если третий тест покажет отрицательный результат могут быть выписаны из стационара, - рассказал краевой министр здравоохранения Александр Витько. – В карантине находятся 4022 человека.

В краевом инфекционном госпитале 36 больных с внебольничными пневмониями и 39 с ОРВИ. В ОРИТ 2 пациента с внебольничными пневмониями иной этиологии, не связанные с короновирусной инфекцией.

Отметим также, что в изоляторе в Хабаровске людей, контактировавших с зараженными, нет. Последних пациентов выписали в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19. Жителей Хабаровска и Хабаровского края убедительно просят не выходить на улицу без особой нужды. Пожалуйста, оставайтесь дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU