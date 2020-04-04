2020-04-04T04:31:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 4 апреля 2020 года

В стационаре с диагнозом COVID-19 десять человек
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
В стационаре с диагнозом COVID-19 десять человекВ стационаре с диагнозом COVID-19 десять человекФото: Евгения МОЛОТОВА
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае по состоянию на утро 4 апреля 2020 года выявлено десять человек, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Восемь находятся на лечении в хабаровском инфекционном госпитале. Двое в инфекционном стационаре города Советская Гавань. Все пациенты с улучшениями, тяжелобольных нет. С подозрением на коронавирус в медучреждении находятся восемь пациентов.

- Состояние пациентов улучшается, трое, если третий тест покажет отрицательный результат могут быть выписаны из стационара, - рассказал краевой министр здравоохранения Александр Витько. – В карантине находятся 4022 человека.

В краевом инфекционном госпитале 36 больных с внебольничными пневмониями и 39 с ОРВИ. В ОРИТ 2 пациента с внебольничными пневмониями иной этиологии, не связанные с короновирусной инфекцией.

Отметим также, что в изоляторе в Хабаровске людей, контактировавших с зараженными, нет. Последних пациентов выписали в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19. Жителей Хабаровска и Хабаровского края убедительно просят не выходить на улицу без особой нужды. Пожалуйста, оставайтесь дома.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом на 4 апреля 2020 года в ЕАО
Дачникам Хабаровского края могут разрешить выезжать на приусадебные участки
Россельхозбанк сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса в Хабаровском крае
В Хабаровске дошколят примут четыре дежурные группы детских садов
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 4 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 4 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае
Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»
В ЕАО дезинфицируют территорию Октябрьского района
Десятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае
Рейсы «Хабаровск-Москва-Хабаровск» отменил «Аэрофлот»
Куда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в Хабаровске
В Хабаровском крае ДГК приостанавливает начисление пени для населения
Около 13 тысяч индивидуальных масок сшили в ателье Хабаровского края
Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожара
В Хабаровском крае ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам
Специалисты видеосервиса Wink рассказали о предпочтениях хабаровчан
Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу
К концу мая планируют достроить школу на «Волочаевском городке» в Хабаровске
Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом
В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус
Водитель пострадал в аварии на трассе «Обход Хабаровска»