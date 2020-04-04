В Хабаровске дошколят примут четыре дежурные группы детских садов

4 Апр 2020 2020-04-04T02:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера на заседании оперативного штаба губернатор региона Сергей Фургал принял решение о создании при детских садах краевой столицы резервных групп, готовых принять детей, чьи родители заняты на непрерывных производствах или в системах жизнеобеспечения города.

- На основании указа президента РФ от 2.04 20 года № 239 с 4.04.20-30.04.20 года все детские сады закрыты до особо распоряжения, - разъяснили в краевом министерстве образования. - Однако, в четырех садах будут сформированы дежурные группы для детей, родители которых продолжают работать.

Дежурных групп всего четыре. В Центральном районе города в ДОУ №184 по улице Служебной, 9. В Южном микрорайоне в ДОУ №163, по улице Краснореченской, 50. В Северном микрорайоне в ДОУ №20, по улице Шелеста 75а. В Железнодорожном районе Хабаровска группа сформирована в ДОУ №196 по улице Георгиевская, 35.

Для посещения ребенком дежурной группы в Хабаровске, родители должны предоставить справку с места работы обоих родителей, в которой работодатель должен указать, что в настоящий момент сотрудник в соответствии с указом президента попадает в Перечень, на который не распространяется указ и в настоящее время исполняет служебные обязанности, и не освобожден от работы. Далее. Родители должны принести справку о том, что ребёнок не был в контакте с инфекцией из любой муниципальной поликлиники. Затем, сами заведующие садов из которых будут дети в дежурной группе привезут к месту временного пребывания медицинские карты детей.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU