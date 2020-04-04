2020-04-04T04:30:58+03:00
Экономика

Россельхозбанк сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса в Хабаровском крае

Бесплатное обслуживание введено для стартапов и недавно зарегистрированных компаний с небольшим оборотом
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса ФОТО: «Россельхозбанк»Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса ФОТО: «Россельхозбанк»
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Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса. Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами.

В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетного-кассового и дистанционного банковского обслуживания:

-открытие и ведение счета

-платежи на счета юридических и физических лиц

-операции с наличными денежными средствами

-оформление корпоративной карты

-подключение зарплатного проекта и иные услуги.

Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам Банка во всех регионах присутствия РСХБ.

- Предложение является уникальным для нашего Банка. В условиях нынешней экономической ситуации микробизнесу крайне важны подобные меры со стороны банковского сектора. - отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров. - Разработанный продукт позволяет предпринимателям сэкономить на оплате услуг банка за счет предоставления скидок и получить необходимый комплекс банковских услуг по единому тарифу и оптимизировать бизнес-процессы. До конца второго квартала банк планирует расширить линейку пакетных предложений для компаний с опытом ведения бизнеса.

Подборная информация представлена на сайте банка.

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