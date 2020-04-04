Дачникам Хабаровского края могут разрешить выезжать на приусадебные участки

4 Апр 2020 2020-04-04T06:07:11+03:00

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Режим самоизоляции ввел с 1 по 14 апреля глава региона Сергей Фургал. В соответствии с ним, жители Хабаровского края старше 65 лет, а также граждане, состоящие на диспансерном учете с рядом заболеваний. Однако, вопрос о самоизоляции касается каждого жителя края. Текущие вопросы обсудили вчера, 3 апреля на заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции.

В ходе совещания губернатор региона Сергей Фургал поднял вопрос о старте дачных перевозок. Разумеется до окончания режима самоизоляции об этом не может быть и речи.

- Рассмотреть вопрос выезда наших граждан на дачи и возможность заниматься на своём участке - это, наверное, нужно предусмотреть не ранее 15 апреля, - отметил губернатор.

Кстати, именно с 15 марта в крае традиционно начинаются основные сельскохозяйственные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU