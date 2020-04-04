2020-04-04T09:06:37+03:00
Политика

Депутаты Хабаровской краевой думы обсудили занятия дворовым спортом после пандемии

Парламентарии прорабатывают вопрос доступности спортивных сооружений образовательных учреждений для жителей близлежащих домов
Евгения МОЛОТОВА
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Депутаты Хабаровской краевой думы обсудили занятия дворовым спортом после пандемииДепутаты Хабаровской краевой думы обсудили занятия дворовым спортом после пандемииФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Вопросы возврата к нормальной жизни после окончания пандемии коронавируса начали обсуждать краевые парламентарии уже в конце марта. На очередном совещании в краевом парламенте обсудили типовой проект договора и алгоритм действий в решении проблемы закрытых спортивных площадок для всех, кто желает на них заниматься помимо школьных или вузовских занятий физкультурой. Речь идет о любительских командах разных спортивных и оздоровительных направлений, активных гражданах, в том числе пожилого возраста, готовых в определенное и согласованное с администрацией образовательного учреждения время заниматься физической подготовкой, тренировками.

В совещании под председательством председателя постоянного комитета краевого парламента по вопросам социальной политики Ольги Ушаковой приняли участие представители министерства образования и науки Хабаровского края, администрации г. Хабаровска, Росгвардии.

- Есть школа или учреждение среднего, высшего специального образования, и есть дома вокруг, в которых живут люди, желающие заниматься физкультурой. Но если раньше жители могли прийти на школьный стадион и побегать с мячом, то сейчас просто так на территорию учебного заведения не зайдешь, – обозначила проблему она.

Несмотря на выполнение целевого показателя по оснащению спортивными сооружениями, в Хабаровском крае на всех жителей региона спортивных площадок и стадионов все же не хватает.

По мнению парламентариев одним из механизмов повышения доступности спортивных сооружений может стать договор между жильцами и руководителем учебного учреждения. В таком договоре может быть прописано время время занятий, время, когда стадион или спортзал свободны от уроков или дополнительных секций. Соответствующий типовой проект документа разработали в краевом парламенте на основе действующих подобных договоров в других регионах страны, но необходима поддержка со стороны исполнительной власти муниципалитетов, глав образовательных учреждений.

Ольга Ушакова обратилась к участникам совещания внимательно изучить проект и выйти с предложениями в случае необходимости корректировки документа. По завершению карантинных мероприятий участники совещания вновь соберутся и обсудят поступившие предложения.

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