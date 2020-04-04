В Ульчском районе Хабаровского края закрыли все ледовые переправы

4 Апр 2020 2020-04-04T13:08:32+03:00

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Переправы на реке Амур в Ульчском районе решили закрыть. Они соединяли села Савинское и Дуди, Сусанино и Тыр, Тыр и Кальма, Кальма и Тахта, Ухта и Богородское. На всех закрытых участках ледяной покров уже имеет трещины, выход воды на лед, заводи у береговой линии. На местах съездов уже установили знаки с информацией об опасности выхода и выезда на лед, оборудовали преграды на спуске к воде.

- В Хабаровском крае на сегодняшний день еще действуют 13 ледовых переправ. Среди них в Аяно-Майском районе – 3, в Верхнебуреинском районе – 1, в районе им. П. Осипенко – 3, в Николаевском районе – 1, в Охотском районе – 4, в Комсомольском районе – 1, - отметили в пресс-службе краевого МЧС.

Жителям региона напоминают, что лед на водоемах уже опасен для передвижения пешим ходом, и особенно на любом виде техники. Берегите себя. Не оставляйте детей без присмотра. Оставайтесь дома на время режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU