2020-04-04T13:08:32+03:00
Общество

В Ульчском районе Хабаровского края закрыли все ледовые переправы

После обследования инспекторы ГУ МЧС закрыли все сезонные переправы в районе
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
После обследования инспекторы ГУ МЧС закрыли все сезонные переправы в районе ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПосле обследования инспекторы ГУ МЧС закрыли все сезонные переправы в районе ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Переправы на реке Амур в Ульчском районе решили закрыть. Они соединяли села Савинское и Дуди, Сусанино и Тыр, Тыр и Кальма, Кальма и Тахта, Ухта и Богородское. На всех закрытых участках ледяной покров уже имеет трещины, выход воды на лед, заводи у береговой линии. На местах съездов уже установили знаки с информацией об опасности выхода и выезда на лед, оборудовали преграды на спуске к воде.

- В Хабаровском крае на сегодняшний день еще действуют 13 ледовых переправ. Среди них в Аяно-Майском районе – 3, в Верхнебуреинском районе – 1, в районе им. П. Осипенко – 3, в Николаевском районе – 1, в Охотском районе – 4, в Комсомольском районе – 1, - отметили в пресс-службе краевого МЧС.

Жителям региона напоминают, что лед на водоемах уже опасен для передвижения пешим ходом, и особенно на любом виде техники. Берегите себя. Не оставляйте детей без присмотра. Оставайтесь дома на время режима самоизоляции.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульчском районе Хабаровского края закрыли все ледовые переправы
Депутаты Хабаровской краевой думы обсудили занятия дворовым спортом после пандемии
Ситуация с коронавирусом на 4 апреля 2020 года в ЕАО
Дачникам Хабаровского края могут разрешить выезжать на приусадебные участки
Россельхозбанк сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса в Хабаровском крае
В Хабаровске дошколят примут четыре дежурные группы детских садов
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 4 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 4 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае
Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»
В ЕАО дезинфицируют территорию Октябрьского района
Десятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае
Рейсы «Хабаровск-Москва-Хабаровск» отменил «Аэрофлот»
Куда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в Хабаровске
В Хабаровском крае ДГК приостанавливает начисление пени для населения
Около 13 тысяч индивидуальных масок сшили в ателье Хабаровского края
Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожара
В Хабаровском крае ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам
Специалисты видеосервиса Wink рассказали о предпочтениях хабаровчан
Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу
К концу мая планируют достроить школу на «Волочаевском городке» в Хабаровске
Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом
В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус
Водитель пострадал в аварии на трассе «Обход Хабаровска»