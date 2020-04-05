2020-04-05T02:26:58+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 5 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад
Ольга КИВА
Поделиться:
Обстановка в Хабаровском крае 5 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 5 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 5-6 апреля опасные метеорологические явления ожидаются на юге Татарского пролива и на востоке Хабаровского края. Преимущественно осадки будут в Советско-Гаванском и Ванинском районах, местами в районе имени Лазо. Синоптики прогнозируют сильный снег на побережье Татарского пролива усиление ветра 20-25 м/с.

В Хабаровске пройдут небольшие осадки, температура ночью от 0 до -2, днем от +6 до +8, ветер северо-западный 12-17 м/с.На юге края ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от 0 до -5, днем от +3 до +8, ветер северный порывами до 15-20 м/с. В центральных районах осадки не ожидаются за исключением Советско-Гаванского и Ванинского районов. Температура ночью от -1 до -12, днем от 0 до +8, ветер северный, северо-западный 8-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью температура будет в пределах от -3 до -12, днем от -5 до +6, ветер северный, северо- западный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 20 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений. Превышение допустимых уровней радиационного фона на территории края не зафиксировали.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 23 по 29 марта 2020 года зарегистрировали восемь тысяч 838 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен в Хабаровске, Комсомольском, Николаевском, имени Лазо районах.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. При подготовке использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывших соседей по колонии подозревают в телефонном мошенничестве в Хабаровске
Два новых случая заражения коронавирусом в Китае за границей Хабаровского края и ЕАО на 4 апреля
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 5 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 5 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Ульчском районе Хабаровского края закрыли все ледовые переправы
Депутаты Хабаровской краевой думы обсудили занятия дворовым спортом после пандемии
Ситуация с коронавирусом на 4 апреля 2020 года в ЕАО
Дачникам Хабаровского края могут разрешить выезжать на приусадебные участки
Россельхозбанк сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса в Хабаровском крае
В Хабаровске дошколят примут четыре дежурные группы детских садов
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 4 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 4 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае
Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»
В ЕАО дезинфицируют территорию Октябрьского района
Десятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае
Рейсы «Хабаровск-Москва-Хабаровск» отменил «Аэрофлот»
Куда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в Хабаровске
В Хабаровском крае ДГК приостанавливает начисление пени для населения
Около 13 тысяч индивидуальных масок сшили в ателье Хабаровского края
Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожара
В Хабаровском крае ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам
Специалисты видеосервиса Wink рассказали о предпочтениях хабаровчан
Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу
К концу мая планируют достроить школу на «Волочаевском городке» в Хабаровске
Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом
В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус
Водитель пострадал в аварии на трассе «Обход Хабаровска»