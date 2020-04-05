Обстановка в Хабаровском крае 5 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

5 Апр 2020 2020-04-05T02:26:58+03:00

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 5-6 апреля опасные метеорологические явления ожидаются на юге Татарского пролива и на востоке Хабаровского края. Преимущественно осадки будут в Советско-Гаванском и Ванинском районах, местами в районе имени Лазо. Синоптики прогнозируют сильный снег на побережье Татарского пролива усиление ветра 20-25 м/с.

В Хабаровске пройдут небольшие осадки, температура ночью от 0 до -2, днем от +6 до +8, ветер северо-западный 12-17 м/с.На юге края ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от 0 до -5, днем от +3 до +8, ветер северный порывами до 15-20 м/с. В центральных районах осадки не ожидаются за исключением Советско-Гаванского и Ванинского районов. Температура ночью от -1 до -12, днем от 0 до +8, ветер северный, северо-западный 8-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью температура будет в пределах от -3 до -12, днем от -5 до +6, ветер северный, северо- западный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 20 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений. Превышение допустимых уровней радиационного фона на территории края не зафиксировали.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 23 по 29 марта 2020 года зарегистрировали восемь тысяч 838 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен в Хабаровске, Комсомольском, Николаевском, имени Лазо районах.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. При подготовке использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU