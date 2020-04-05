5 Апр 2020 2020-04-05T05:42:01+03:00

Два новых случая заражения коронавирусом в Китае за границей Хабаровского края и ЕАО на 4 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На территории провинции Хейлунцзян, граничащей с Хабаровским краем и ЕАО, зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Такие данные предоставили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции по состоянию на 4 апреля. По предварительной информации, новоиспеченные пациенты въехали на территорию Китая через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ.

Всего в провинции на излечении находятся девять человек. Количество бессимптомных больных составило 29 человек. Так как количество зараженных снова стало увеличиваться, Народное правительство Суйфэньхэ решило закрыть временный коридор на погранпереходе Пограничный-Суйфэньхэ с 7 по 12 апреля.

Напомним, в Хабаровском крае действует режим самоизоляции. Жителей региона убедительно просят не выходить из дому без особой необходимости. Если покинуть помещение все-таки пришлось, держите дистанцию относительно других людей минимум полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU