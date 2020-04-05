Бывших соседей по колонии подозревают в телефонном мошенничестве в Хабаровске

5 Апр 2020 2020-04-05T07:09:53+03:00

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В Хабаровске задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве. По версии следствия два жителей Хабаровска звонили случайным людям, представлялись родственниками и рассказывали печальную историю о сложившемся безвыходном положении и деньги якобы на восстановление подержанного автомобиля.

- Подозреваемые познакомились ранее в исправительной колонии, когда отбывали наказания. Встретились они несколько лет спустя и тогда же придумали незаконную схему заработка, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Доверчивые граждане переводили деньги псевдородственникам на указанные счета. Потом, как правило, они не могли дозвониться до них. Оперативники отслеживали перемещения подозреваемых по городу, выставили засады и вскоре задержали злоумышленников. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел. Сами задержанные признались в содеянном, на их счету пока семь эпизодов. На время разбирательств фигурантов заключили под стражу.

Отметим также, что в 2019 году в Хабаровском крае зарегистрировали 806 мошенничеств, совершенных посредством мобильной связи. За январь текущего года выявлено 73 преступления, что на 33 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU