5 Апр 2020 2020-04-05T07:51:33+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 5 апреля 2020 года ФОТО: Минздрав Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае у 11 человек официально подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом 5 апреля 2020 года сообщили в краевом минздраве. В ведомстве отметили, что все пациенты в удовлетворительном состоянии. Также с подозрением на COVID-19 на сегодняшний день 14 человек.

Отметим, что в стационарах края - 151 пациент с внебольничными пневмониями (91 взрослый и 60 детей). Из них в Хабаровском инфекционном госпитале 45 пациентов. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 11 пациентов с внебольничными пневмониями не связанными с COVID-19, в том числе в Хабаровске шесть человек.

Под наблюдением врачей остаются восемь человек, контактировавших с зараженными. Их поместили в изоляторы в Хабаровском крае. В Хабаровске таких пациентов нет.

В целом под медицинским наблюдением сейчас находятся около четырех тысяч человек, вернувшихся из зарубежных поездок, в том числе 18 помещены в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU