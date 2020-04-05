2020-04-05T08:27:00+03:00
Общество

О состоянии 11-го пациента, зараженного коронавирусом, рассказали в Хабаровском крае

Его поместили в стационар, он в состоянии средней тяжести
Александр ШТААЛЬ
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О состоянии 11-го пациента, зараженного коронавирусом, рассказали в Хабаровском краеО состоянии 11-го пациента, зараженного коронавирусом, рассказали в Хабаровском краеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровском крае 5 апреля 2020 года стало известно об 11-ом зараженном коронавирусом. Об этом сообщили в краевом минздраве. Пациент находится в инфекционном стационаре в состоянии средней тяжести, обусловленном развитием пневмонии.

Среди заболевших коронавирусной инфекцией четыре человека в возрасте от 18 до 45 лет, шесть человек в возрасте от 45 до 65 лет и один человек старше 65 лет. При этом больше половины пациентов, у которых диагностировали коронавирус, заразились контактным путем на территории края.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции и мер профилактики. Пожалуйста, мойте чаще руки, проветривайте помещения, делайте регулярно влажную уборку. Если вам все же пришлось выйти на улицу, не забывайте держать дистанцию – минимум полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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