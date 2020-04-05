2020-04-05T09:50:19+03:00
Общество

Подъезд пятиэтажки в Биробиджане изолировали из-за условно положительного теста на коронавирус

Анализы брали у девушки, живущей в одной из квартир
Александр ШТААЛЬ
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Подъезд пятиэтажки в Биробиджане изолировали из-за условно положительного теста на коронавирусПодъезд пятиэтажки в Биробиджане изолировали из-за условно положительного теста на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане изолировали подъезд пятиэтажки. Причина тому условно положительный тест на коронавирус одной из здешних жительниц. Сообщается, что ранее девушка была в Москве и Питере. Однако окончательно диагноз подтвердят или опровергнут, когда придут результаты из новосибирской лаборатории «Вектор». Об этом сообщил Павел Копылов, руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО.

Пока остальные жильцы из этого подъезда должны постоянно находиться в своих квартирах. Девушку же доставили в госпиталь, обустроенный на базе областной инфекционной больницы.

Напомним, в области уже подтвердили официально три случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Пациенты проживали в селе Амурзет. Заболевание подозревают еще у четырех человек, у которых взяли пробы. Всех пациентов также изолировали. На территории области введен режим дополнительных ограничительных мероприятий (карантина).

Напомним, в области работает горячая линия по режиму самоизоляции: (42622) 4-08-06 и 4-07-89. Также местное население информируют по вопросам о коронавирусе и способах защиты от него по телефонам (42622) 2-32-91 и 8-924-155-02-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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