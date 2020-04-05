Больше 50 миллионов рублей получит Хабаровский край на доплаты медикам
Хабаровский край получит 51,5 миллионов рублей на дополнительные выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Также выплаты получат лица из групп риска заражения коронавирусной инфекцией. Деньги выделят из резервного фонда правительства России. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля 2020 года. Информацию предоставили в краевом министерстве здравоохранения.
Отметим также, что соседняя Еврейская автономная область получит шесть с половиной миллионов на дополнительные выплаты. Больше всего финансовой поддержки в правительстве России адресовали Приморскому краю, куда направят 70,1 миллиона рублей.
Напомним, в Хабаровском крае, по данным на утро 5 апреля 2020 года, зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом. Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и без лишней необходимости не выходить из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU