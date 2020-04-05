На экс-полицейского в Хабаровске завели уголовное дело

5 Апр 2020 2020-04-05T11:05:26+03:00

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На полицейского в Хабаровске завели уголовное время из-за драки с журналистом. По предварительной информации, правоохранитель во внеслужебное время находился на месте дорожно-транспортного происшествия. Туда же приехали и журналисты одной из местных телекомпаний, чтобы снять сюжет об аварии. Между мужчиной и представителем СМИ возник конфликт, результатом которого стала поврежденная видеокамера и применение физической силы.

- Руководство УМВД России по Хабаровску назначило служебную проверку, по результатам которой сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Одновременно с этим решают вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Этим инцидентом также занялись сотрудники следственного отдела следственного управления СК Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Они занимаются расследованием уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU