5 Апр 2020 2020-04-05T11:22:53+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 5 апреля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 5 апреля 2020 года такова: официально подтверждено три случая заражения коронавирусом, 312 человек находятся под наблюдением. Об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил глава области Ростислав Гольдштейн.

Отметим также, что ранее сообщалось о том, что в инфекционной больнице Биробиджана находятся четыре пациента с подозрением на коронавирус. Еще один условно положительный тест на коронавирус получили по результату анализов жительницы Биробиджана. Девушка ранее посещала Санкт-Петербург и Москву. Окончательно диагноз подтвердят или опровергнут, когда придут результаты из новосибирской лаборатории «Вектор».

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу без веской необходимости.

Напомним, в области работает горячая линия по режиму самоизоляции: (42622) 4-08-06 и 4-07-89. Также местное население информируют по вопросам о коронавирусе и способах защиты от него по телефонам (42622) 2-32-91 и 8-924-155-02-03.

ИСТОЧНИК KP.RU