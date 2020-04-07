7 Апр 2020 2020-04-07T05:06:13+03:00

Фермер заплатит штраф за коров, привезенных их Забайкалья в Хабаровский край Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

На животных у него не было документов

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В Хабаровском крае выписали штраф фермеру из района имени Лазо. Мужчина привез на территорию региона крупный и мелкий рогатый скот, на который не оформил заблаговременно документы. При этом в Забайкалье, откуда доставили животных, на сегодняшний день неблагоприятная эпизоотическая обстановка по ящуру.

- У фермера не было ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие региона. Кроме того, мужчина не смог предоставить данные о карантине живых животных и проведении необходимых обязательных плановых ветеринарных профилактических мероприятий. Между тем он создал угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей и животных, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге фермера признали нарушителем правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и составили на него протокол. В качестве наказания ему назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU