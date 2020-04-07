Иномарка врезалась в ограждение на дороге в Хабаровске
В Хабаровске в минувшие сутки, 6 апреля, на улице Павла Морозова машина Toyota Prius врезалась в металлическое ограждение. По предварительной информации, иномарка направлялась со стороны улицы Радищева в сторону улицы Кубяка. Во время движения водитель потерял контроль над управлением автомобилем, как результат, случилась авария.
- Медицинская помощь понадобилась пассажирке автомобиля. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану левого коленного сустава, ушиб мягких тканей правого колена и грудной клетки, - рассказал информированный источник.
Водителей в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофоров и дорожной разметки. Также автолюбителей убедительно просят оставаться дома, по возможности отложив поездки на время режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU