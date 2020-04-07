2020-04-07T05:05:11+03:00
Общество

Иномарка врезалась в ограждение на дороге в Хабаровске

Медицинская помощь понадобилась пассажирке
Александр ШТААЛЬ
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Иномарка врезалась в ограждение на дороге в ХабаровскеИномарка врезалась в ограждение на дороге в ХабаровскеФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске в минувшие сутки, 6 апреля, на улице Павла Морозова машина Toyota Prius врезалась в металлическое ограждение. По предварительной информации, иномарка направлялась со стороны улицы Радищева в сторону улицы Кубяка. Во время движения водитель потерял контроль над управлением автомобилем, как результат, случилась авария.

- Медицинская помощь понадобилась пассажирке автомобиля. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану левого коленного сустава, ушиб мягких тканей правого колена и грудной клетки, - рассказал информированный источник.

Водителей в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофоров и дорожной разметки. Также автолюбителей убедительно просят оставаться дома, по возможности отложив поездки на время режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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