2020-04-07T05:03:24+03:00
Общество

Пьяного пассажира поезда привлекли к ответственности в Комсомольске

Мужчина вел себя шумно и мешал отдыхать другим пассажирам
Александр ШТААЛЬ
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Пьяного пассажира поезда привлекли к ответственности в КомсомольскеПьяного пассажира поезда привлекли к ответственности в КомсомольскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пассажир поезда «Комсомольск - Тында» во время поездки угодил в дежурную часть Комсомольского ЛО МВД России на транспорте. Причиной тому стало его слишком шумное поведение. Он во время пути заметно много выпил, а потом начал мешать другим пассажирам отдыхать.

- Сотрудники транспортной полиции 44-летнего жителя Хабаровского края доставили в линейный пункт полиции на станции «Постышево». В отношении него составили административный протокол за появление в транспортном средстве общего пользования в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

В качестве наказания за этот проступок пассажиру могут выписать штраф. Сумма взыскания составит до полутора тысяч рублей. Также статьей предусмотрена альтернативная санкция в виде ареста до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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