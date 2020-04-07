2020-04-07T04:09:00+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 7 апреля 2020 года

Три человека, у которых диагностировали COVID-19, находятся в тяжелом состоянии
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 7 апреля 2020 года ФОТО: Минздрав Хабаровского краяСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 7 апреля 2020 года ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 7 апреля 2020 года остается относительно стабильной. По-прежнему на излечении находятся 11 человек, у которых диагностировали COVID-19. Состояние трех из них тяжелое. Эти пациенты находятся на искусственной вентиляции легких. Подозрение на коронавирусную инфекцию у 20 пациентов, в том числе у одного ребенка.

- В стационарах края около 150 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 60 детей. В инфекционном госпитале Хабаровска 47 пациентов с внебольничными пневмониями. За минувшие сутки госпитализировали семь человек, а выписали четыре, - рассказали в краевом минздраве.

Отметим также, что в отделении реанимации интенсивной терапии находятся три пациента с ОРВИ, а в изоляторах - два человека из числа близких контактов, которые находятся не в Хабаровске. Около четырех тысяч человек, вернувшихся из зарубежных поездок в регион, сейчас наблюдают врачи, в том числе в обсерваторе 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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