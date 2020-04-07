2020-04-07T05:01:13+03:00
Общество

В бане многодетной семьи в ЕАО от искры разгорелось пламя

Пока основная версия - искра попала на деревянный пол
Александр ШТААЛЬ
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В бане многодетной семьи в ЕАО от искры разгорелось пламяВ бане многодетной семьи в ЕАО от искры разгорелось пламяФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии многодетная семья лишилась бани. О том, что постройка загорелась, сообщила в пожарную службу мать семейства. По сигналу пожарные расчеты отправились на место происшествия.

- Возгорание случилось утром. В этот день у большой семьи, живущей в частном доме без удобств, проводились традиционные банные процедуры. Сначала старую баню натопили, потом оставили на время без присмотра. Через полчаса собственница внезапно обнаружила, что строение объято пламенем, и вызвала пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Прибывшие огнеборцы смогли в кратчайшие сроки ликвидировать пламя, не допустив распространения огня на другие постройки. Пока основной причиной назвали несоблюдение правил пожарной безопасности. По версии специалистов, печь эксплуатировали без металлического листа. Вылетевшая искра попала на деревянный пол, случилось возгорание. Проводится предварительная проверка по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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