2020-04-07T05:25:59+03:00
Общество

Четыре лесных пожара ликвидировали в Хабаровском крае 6 апреля 2020 года

Возгорания зафиксировали в Амурском, Верхнебуреинском, Солнечном и Хабаровском районах
Александр ШТААЛЬ
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Четыре лесных пожара ликвидировали в Хабаровском крае 6 апреля 2020 годаЧетыре лесных пожара ликвидировали в Хабаровском крае 6 апреля 2020 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае за минувшие сутки, 6 апреля, огнеборцы ликвидировали четыре лесных пожара. В тушении задействовали 151 лесного пожарного и 14 единиц техники. Основной фронт работ был в Амурском, Верхнебуреинском, Солнечном и Хабаровском районах. Общая площадь возгорания составила четыре тысячи 250 гектаров. В течение суток пожары удалось локализовать и ликвидировать.

Как отметили в краевом управлении лесами, с начала пожароопасного сезона в регионе в зоне активного тушения зарегистрировали 60 лесных пожаров на площади 43,8 тысячи гектаров. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года в крае зафиксировали 89 природных пожаров на общей площади 46 тысяч гектаров.

Жителей края убедительно просят соблюдать меры пожарной безопасности в лесу. Помните, огонь может разгореться от непотушенного костра, окурка и даже брошенного стекла. Давайте сохраним природу для будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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