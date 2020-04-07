7 Апр 2020 2020-04-07T07:20:35+03:00

Курица из будущего чуть не попала в магазины Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продукцию из Амурской области с опережающей датой производства собирались продавать в Ванино

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В магазины поселка Ванино чуть не попала курица из будущего, а точнее охлажденные филе, голень и крыло птицы. Так продукцию окрестили из-за даты производства, которую неверно указали при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Нарушения нашли сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как сообщили в ведомстве, нарушения допустили государственные ветеринарные врачи Амурской области. Во время проверки выяснили, что кроме опережающей даты в производственных и транспортных сертификатах на партию общим весом 40 килограммов также отсутствовали сведения о результатах проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы.

Полученную информацию направили для принятия мер в управление Россельхознадзора по Амурской области и в управление ветеринарии Амурской области.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел на хабаровском молочном заводе. Тогда проверяющие нашли молочную продукцию с опережающей датой изготовления, а также несоответствие объемов поступающего на предприятие сырья в виде сырого молока.

ИСТОЧНИК KP.RU