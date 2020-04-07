2020-04-07T07:19:32+03:00
Дом. Семья

У экзотических приматов в Хабаровском крае родились малыши

Лемуры из зооцентра «Питон» стали родителями во второй раз
Александр ШТААЛЬ
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У экзотических приматов в Хабаровском крае родились малыши ФОТО: Зооцентр «Питон»У экзотических приматов в Хабаровском крае родились малыши ФОТО: Зооцентр «Питон»
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Коронавирус за последние дни стал неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство новостей в основном о нем, и сквозь эту информационную массу буквально прорвалось одно потрясающее сообщение - лемуры из зооцентра «Питон» в Комсомольске-на-Амуре во второй раз стали родителями.

- Родителей зовут Карамелька и Джулиан. Пополнение в их семействе экзотических приматов случилось две недели назад. Карамелька родила на свет двух очаровательных малышей, - прокомментировали в зооцентре. - По предварительной информации, мама и новорожденные чувствуют себя хорошо. За ними постоянно наблюдают зоотехники и киперы - работники по уходу за животными.

Напомним, в Хабаровском крае продолжает действовать режим самоизоляции. Местное население убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Если выйти все-таки пришлось, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям не менее полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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