Мэрия Хабаровска попросила военных помочь с дезинфекцией в городе

7 Апр 2020 2020-04-07T07:18:31+03:00

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Мэрия Хабаровска попросила помощи у военных в дезинфекции города. Напомним, на сегодняшний день в краевой столице уже обработали привокзальную площадь и само здание вокзала, территорию возле аэропорта, автовокзала и пешеходные зоны, территорию стадиона имени Ленина и участок рядом с горбольницей №10.

- Сейчас надеются на поддержку бойцов подразделений химзащиты. Они умеют профессионально вести такие работы и располагают всем необходимым оснащением. Обращение о помощи адресовали командованию Восточного военного округа, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Пока работы проводят силами муниципальных предприятий, с использованием поливомоечных машин и вручную. Если военные согласятся оказать поддержку, то новые силы будут использовать наравне с имеющимися: сейчас на санобработку улиц готовы выйти 9 из 12 муниципальных автомашин.

ИСТОЧНИК KP.RU