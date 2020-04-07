2020-04-07T07:23:05+03:00
Происшествия

На фиктивной регистрации попались жительницы Хабаровского края

По предварительной информации, они оформляли прописку для приезжих из стран Ближнего зарубежья
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На фиктивной регистрации попались жительницы Хабаровского краяНа фиктивной регистрации попались жительницы Хабаровского краяФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Двух жительниц Хабаровского края задержали по подозрению в оформлении фиктивной регистрации. По предварительной информации, нарушительницы оформляли прописку для приезжих из стран Ближнего зарубежья. «Клиентов» они находили через объявления в региональном печатном издании и интернете.

- Далее подозреваемые прописывали приезжих у себя в жилье, расположенном в одном из сел района имени Лазо. К ним в общей сложности обратились более 50 людей, недавно получивших гражданство Российской Федерации в соответствии с условиями Государственной программы по добровольному переселению соотечественников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При этом женщины даже соблюдали меры конспирации и надеялись, что их нарушения не заметят правоохранители. Во время разбирательств выяснилось, что 31-летняя жительница села Екатеринославка прописку граждан получила свыше 220 тысяч рублей, а 20-летняя жительница поселка Корфовский - порядка 300 тысяч рублей. Обе они сказали, что просто хотели получить дополнительный заработок. В отношении них возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Максимально возможным наказанием для них может стать лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае лекарства пожилым и одиноким людям доставляют на дом депутаты
Авторы фейка в ЕАО рассказали о заваренной двери карантинного подъезда
Для школьников в Хабаровске соберут продуктовые наборы
На фиктивной регистрации попались жительницы Хабаровского края
Мэрия Хабаровска попросила военных помочь с дезинфекцией в городе
У экзотических приматов в Хабаровском крае родились малыши
Курица из будущего чуть не попала в магазины Хабаровского края
Четыре лесных пожара ликвидировали в Хабаровском крае 6 апреля 2020 года
В Хабаровск к вечеру 7 апреля привезут туристов из Южной Кореи
В бане многодетной семьи в ЕАО от искры разгорелось пламя
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 7 апреля 2020 года
Пьяного пассажира поезда привлекли к ответственности в Комсомольске
Дезинфекцию в Хабаровске провели в больнице №10 и рядом с ней
Иномарка врезалась в ограждение на дороге в Хабаровске
Фермер заплатит штраф за коров, привезенных их Забайкалья в Хабаровский край