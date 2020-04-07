На фиктивной регистрации попались жительницы Хабаровского края

7 Апр 2020 2020-04-07T07:23:05+03:00

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Двух жительниц Хабаровского края задержали по подозрению в оформлении фиктивной регистрации. По предварительной информации, нарушительницы оформляли прописку для приезжих из стран Ближнего зарубежья. «Клиентов» они находили через объявления в региональном печатном издании и интернете.

- Далее подозреваемые прописывали приезжих у себя в жилье, расположенном в одном из сел района имени Лазо. К ним в общей сложности обратились более 50 людей, недавно получивших гражданство Российской Федерации в соответствии с условиями Государственной программы по добровольному переселению соотечественников, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При этом женщины даже соблюдали меры конспирации и надеялись, что их нарушения не заметят правоохранители. Во время разбирательств выяснилось, что 31-летняя жительница села Екатеринославка прописку граждан получила свыше 220 тысяч рублей, а 20-летняя жительница поселка Корфовский - порядка 300 тысяч рублей. Обе они сказали, что просто хотели получить дополнительный заработок. В отношении них возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Максимально возможным наказанием для них может стать лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU