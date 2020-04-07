Авторы фейка в ЕАО рассказали о заваренной двери карантинного подъезда

7 Апр 2020 2020-04-07T08:38:57+03:00

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В Еврейской автономии нашлась очередная тема для дискуссии. На это раз жители региона активно обсуждают то, что в подъезде, где жил человек с подозрением на коронавирус, заваривают дверь. Сообщение правоохранители выявили во время мониторинга медиа мессенджеров.

- Информацию пересылали в группах WhatsApp. Однако по факту это ложная информация, не имеющая под собой никакой реальной основы. По факту распространения дезинформации сотрудники полиции проводят проверку, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Жителей области убедительно просят верить только данным, опубликованным в официальных источниках. Напомним, ранее местное население уже обсудило фейки о смерти человека от коронавируса, как сообщалось, чьей-то тещи, также говорили о прививках от коронавируса и дополнительных выплатах, которые на самом деле платить никто не собирается.

Авторам дезинформации напоминают, что за распространение ложных сведений предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU