Для школьников в Хабаровске соберут продуктовые наборы

7 Апр 2020 2020-04-07T08:18:03+03:00

Их раздадут родителям детей, которые имеют право на бесплатное питание в школах

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Мэрия Хабаровска сообщила о доставке продуктовых наборов школьникам. Такую поддержку окажут родителям детей, которые имеют право на бесплатное питание и сейчас обучаются дистанционно дома.

- Выдачу продуктов организуют на следующей неделе. Предполагается, что она будет происходить непосредственно в школах. Чтобы получить бесплатный набор продуктов, родителям надо написать заявление и забрать набор в указанное школой время, - рассказали в городской администрации.

Более подробную информацию родители смогут получить у классных руководителей. Они сообщат сроки, график и место получения, а также предоставить форму заявления.

Напомним, с 6 апреля школьники находятся на дистанционном обучении. Жителей города убедительно просят не выходить на улицу без особой надобности. Если такая необходимость появилась, обязательно соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям не менее полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU