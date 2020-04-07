Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 7 апреля 2020 года
Ситуация в Комсомольске-на-Амуре на 7 апреля 2020 года - пока ни одного случая заболевания в городе не выявили. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Отметим также, что с 1 марта и по 7 апреля в город прибыл 701 комсомольчанин из стран, где выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией.
К слову, на сегодняшний день под наблюдением врачей и контролем полиции находятся 318 человек. Из них восемь горожан наблюдают врачи в стационаре. У остальных, вернувшихся из-за границы комсомольчан, карантинный срок, продолжительностью 14 дней, закончен.
Напомним, что один житель Хабаровского края скончался от коронавируса в Таиланде. Об этом сообщили в администрации Ванинского района. По предварительной информации, этот мужчина с семьей переехал за границу почти 10 лет назад, занимался туристическим бизнесом и сделками на рынке недвижимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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