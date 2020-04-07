2020-04-07T11:39:11+03:00
Общество

Власти Хабаровска готовы открыть новые дежурные группы в детсадах

Они будут работать в каждом из четырех детских садов
Александр ШТААЛЬ
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Власти Хабаровска готовы открыть новые дежурные группы в детсадахВласти Хабаровска готовы открыть новые дежурные группы в детсадахФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Хабаровска заговорили о том, что при необходимости готовы открыть новые дежурные группы в детсадах. Напомним, с 6 апреля такие уже работают в Центральном районе - в детском саду №184 по улице Мухина, 4, в Южном микрорайоне - в дошкольном образовательном учреждении №163 по улице Краснореченской, 50, в Северном микрорайоне - в ДОУ №20 по улице Шелеста,75 А, в Железнодорожном районе группа сформирована в садике №196 по улице Георгиевской, 35.

Вчера в детские сады родители привели только пять ребят, сегодня, 7 апреля, количество посетителей увеличилось до 49. Принимают в дежурных группах детей, чьи родители не могут уйти в режим самоизоляции и работают на предприятиях и в организациях, которые должны продолжать свою деятельность.

- При необходимости откроют в каждом из четырех детских садов по шесть групп, в которых могут находиться до 17 человек. От родителей требуется предоставить справку о том, что малыш здоров. В садиках дети будут проходить обязательные утренние фильтры, - подчеркнула Елена Лагошина, заместитель мэра города по социальным вопросам.

Родителям напоминают о работе телефонной горячей линии. Специалисты рассказывают о графике работы учреждений образования, измененном в связи с распространением коронавируса. Консультации проводят в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, о работе дошкольных учреждений - по телефону 55-68-19, о работе общеобразовательных учреждений - по телефону 55-68-03, и о работе учреждений дополнительного образования - по телефону 55-68-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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