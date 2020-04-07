В Комсомольске разыскивают подозреваемого в умышленном повреждении чужого автомобиля

7 Апр 2020 2020-04-07T11:37:21+03:00

Обратиться просят тех, кто располагает информацией о мужчине, изображенном на фото

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В Комсомольске -на- Амуре разыскивают подозреваемого в умышленном повреждении чужого автомобиля. На сегодняшний день в распоряжение правоохранителей попала фотография предполагаемого нарушителя. Если вы узнали этого человека или располагаете информацией о его местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом, помогите найти нарушителя.

- Информацию от населения принимают по телефонам: 8-909-897-70-22, 8-924-210-42-41 или 02. При этом обратившимся гарантируют конфиденциальность, - прокомментировали в полиции Комсомольска -на- Амуре.

Любая информация будет полезной. Пожалуйста, помогите найти этого человека. В конце концов, на месте автовладельца, чью машину повредили, может оказаться каждый. Решить подобные проблемы можно только общими усилиями.

К горожанам также обращаются с просьбой бережно относиться к чужому имуществу, автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения и парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU