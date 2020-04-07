2020-04-07T10:57:58+03:00
Общество

Военные в ЕАО вывели из строя командные пункты условного противника

Для этого они задействовали современный комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»
Александр ШТААЛЬ
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Военные в ЕАО вывели из строя командные пункты условного противникаВоенные в ЕАО вывели из строя командные пункты условного противникаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В ЕАО прошли учения с участием подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО). Основной задачей бойцов была разведка и выведение из строя командных пунктов условного противника. Они отработали подавление радиосетей условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

- Во время учений бойцы в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, собрали и проанализировали информацию на основе приема электромагнитного излучения средств связи условного противника. Потом выявленные координаты командных пунктов и узлов связи передали для дальнейшего уничтожения, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Еще одной задачей, с которой бойцы успешно справились, было создание радиопомех. Этим они нарушили систему связи условного противника и вывели из строя более 50 бронеобъектов. В итоге система управления условного противника была нарушена, появилось время для уничтожения командных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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