У пьяного мотоциклиста с ружьем в ЕАО дома нашли наркотики

7 Апр 2020 2020-04-07T12:07:15+03:00

Мужчина ничего не мог сказать в свое оправдание из-за алкоголя

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В Еврейской автономии полицейским пришлось задержать нарушителя порядка. Мужчина ездил по поселку в Облученском районе, при этом зачем-то прихватил с собой ружье. Местные жители сообщили о происходящем в полицию. Когда правоохранители приехали, то собрали целый букет поводов для возбуждения уголовного дела.

- Мотоциклист, оказывается, сел за руль в нетрезвом виде. Когда его задержали, он и сказать-то ни чего не смог в свое оправдание из-за того, что много выпил. Потом правоохранители пришли домой к мужчине и нашли там два пакета с сомнительным содержимым, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

В одном пакете, который лежал на веранде, находилась растительная масса со специфическим запахом, второй кулек с аналогичным содержимым обнаружили под крышей гаража. Кроме того, в доме на полу были разбросаны патроны и пустые гильзы, которые вместе с наркотиками изъяли и направили на экспертизу. Когда станут известны ее результаты, примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU