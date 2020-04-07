7 Апр 2020 2020-04-07T12:27:26+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 7 апреля 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ситуация по коронавирусу в Еврейской автономии на 7 апреля 2020 года – на излечении находятся три человека. Новых случаев заболевания в области не зафиксировали. С подозрением на COVID-19 в медучреждениях находятся пять человек. Под наблюдением врачей остаются 326 человек. Такие данные предоставили в региональном правительстве.

Жителей области убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, соблюдать меры профилактики – чаще мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку. Если вы оказались на улице, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям не менее полутора метров. Убедительная просьба при поиске информации по ситуации с коронавирусом, пожалуйста, используйте проверенные источники.

Напомним, в регионе работают телефоны горячей линии с 9:00 до 21:00. Вопросы от населения принимают специалисты по номерам (42622) 4-08-06 и (42622)4-07-89.

ИСТОЧНИК KP.RU