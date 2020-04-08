Жителей Хабаровского края освободят от пени за просрочку оплаты ЖКХ и капремонта

8 Апр 2020 2020-04-08T05:07:14+03:00

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Правительство России приняло ряд решений в рамках комплекса мер поддержки населения во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Эстафету федеральных властей подхватили региональные парламентарии. Комитет Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК обратился к ресурсоснабжающим организациям с призывом отменить пени за просрочку платежей. Компании пошли навстречу.

- Комитет проводит мониторинг документов и отслеживает информацию о том, какие меры поддержки населения вводятся федеральным правительством, - прокомментировал председатель комитета Александр Бруско. - Так мы вышли на инициативу по введению моратория на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты для находящихся в самоизоляции граждан. Мы рассмотрели ситуацию на примере пожилых людей, которые не имеют возможности осуществлять оплату коммунальных услуг с использованием дистанционных сервисов. Обсудив ситуацию и заручившись поддержкой председателя думы, направили соответствующие письма с рекомендациями ввести мораторий в ресурсоснабжающие организации, а также совместно с Государственным жилищным надзором - в товарищества собственников жилья и управляющие компании. Полагаем, что такая мера является проявлением солидарности бизнеса и власти в части снятия социального напряжения с населения. На шестое апреля на наш призыв откликнулись дальневосточные генерирующая и энергетическая компании (ДГК и ДЭК), СРО НП «ЖКХ-Групп», Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в крае, компания «РусГидро», семь ТСЖ.

По словам Александра Бруско, представители фонда капремонта уже проверили возможность отключения пени и готовы ее убрать. К акции присоединились ДГК и РусГидро. Они приостановили начисление пени с 1 апреля до особых указаний. Мораторий на требование уплаты неустоек, штрафов и пеней вводится до 1 января 2021 года.

Несмотря на принятые меры, обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги для населения все же сохраняется, от этого зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами.

Депутаты Законодательной думы готовы продолжить работу для снижения финансовой нагрузки с населения в сложное для всех время.