В Хабаровске 18-летний горожанин доехал на угнанном авто до аварии

8 Апр 2020 2020-04-08T07:08:02+03:00

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Житель Хабаровска обратился в полицию с просьбой наказать угонщика внедорожника. Со слов заявителя стало ясно, что машина пропала в ночное время, когда потерпевший и его приятель проводили время в компании горячительных напитков.

- Полицейские провели проверку и выяснили, что заявитель и 18-летний злоумышленник распивали спиртное. Во время застолья подозреваемый воспользовался тем, что хозяин отвлекся на других гостей, похитил ключи от автомобиля и поехал кататься, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Правда, подозреваемый в угоне не осилил управление чужой машиной. На улице Демьяна Бедного молодой человек попал в аварию, но не стал дожидаться автоинспекторов и покинул место происшествия. Задержали фигуранта по месту его проживания. Злоумышленник свою вину признал и написал явку с повинной. Ранее хабаровчанин к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU