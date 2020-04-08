2020-04-08T07:08:02+03:00
Происшествия

В Хабаровске 18-летний горожанин доехал на угнанном авто до аварии

По версии следствия, нарушитель забрал без спроса внедорожник во время хмельного застолья
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске 18-летний горожанин доехал на угнанном авто до аварииВ Хабаровске 18-летний горожанин доехал на угнанном авто до аварииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска обратился в полицию с просьбой наказать угонщика внедорожника. Со слов заявителя стало ясно, что машина пропала в ночное время, когда потерпевший и его приятель проводили время в компании горячительных напитков.

- Полицейские провели проверку и выяснили, что заявитель и 18-летний злоумышленник распивали спиртное. Во время застолья подозреваемый воспользовался тем, что хозяин отвлекся на других гостей, похитил ключи от автомобиля и поехал кататься, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Правда, подозреваемый в угоне не осилил управление чужой машиной. На улице Демьяна Бедного молодой человек попал в аварию, но не стал дожидаться автоинспекторов и покинул место происшествия. Задержали фигуранта по месту его проживания. Злоумышленник свою вину признал и написал явку с повинной. Ранее хабаровчанин к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 8 апреля 2020 года
Виртуальный тур по заповеднику подготовили в Хабаровском крае
Врачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрии
В Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погибла
«Спортмастер» частично приостановил торговлю в Хабаровске
Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края дистанционные услуги
Экстренно эвакуируют в Хабаровск пациентов, у которых подозревают коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 апреля 2020 года
Новые инициативы «Ростелекома» для жителей Хабаровска
В Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовые переправы
В Хабаровске 18-летний горожанин доехал на угнанном авто до аварии
В Биробиджане ввели особый противопожарный режим
В заповеднике на территории ЕАО разгорелся пожар
Попытка перейти дорогу вне «зебры» закончилась травмами для хабаровчанки
В Хабаровске выберут проект памятника труженикам тыла
Жителей Хабаровского края освободят от пени за просрочку оплаты ЖКХ и капремонта
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 8 апреля 2020 года
Часть жителей Хабаровска в ночь на 8 апреля осталась без электричества
Машины скорой помощи продезинфицировали в Хабаровске
Звездопад увидят жители Хабаровского края во второй половине апреля
На мать в ЕАО составили протокол за переход железной дороги
Лжесотрудники Роспотребнадзора продают документы в Хабаровском крае
Почти 150 литров алкоголя уничтожат в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 8 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 7 апреля 2020 года
У пьяного мотоциклиста с ружьем в ЕАО дома нашли наркотики