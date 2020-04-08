Новые инициативы «Ростелекома» для жителей Хабаровска

8 Апр 2020 2020-04-08T10:59:46+03:00

Специалисты техподдержки работают в режиме повышенной готовности, а офисы - в штатном режиме

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В условиях борьбы с распространением инфекции «Ростелеком» продолжает обеспечивать связью жителей и предприятия Хабаровского края. Технические специалисты компании работают в режиме повышенной готовности, круглосуточно ведут мониторинг инфраструктуры.

Офисы обслуживания клиентов «Ростелекома» - как физических, так и юридических лиц - работают в штатном режиме, а все сотрудники компании обеспечены средствами индивидуальной защиты. «Ростелеком» продолжает принимать заявки на подключение абонентов. Специалисты компании выезжают на объекты в защитной экипировке.

- Мы делаем все возможное для комфорта наших клиентов в сложившихся непростых условиях, когда оставаться на связи особенно важно. Компания приняла комплекс решений, нацеленных на бесперебойное предоставление услуг, - отметила Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Услуги связи до 30 апреля блокироваться не будут, даже если не будет вовремя оплачен счет.

Для пользователей стационарных телефонов появилась возможность отложенного платежа без комиссии. Кроме того, на период борьбы с коронавирусом будут разблокированы должники. Также для домашних телефонов компания ввела бесплатные звонки внутри сети - в том числе и междугородные. Безлимитное общение введено и при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2, в том числе и со стационарных телефонов.

Для Wink и интерактивного ТВ компания открыла бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей.

С 23 марта «Ростелеком» открыл доступ к цифровому сервису «Ростелеком Лицей» по символической цене - один рубль в месяц. Сервис рассчитан на школьников 1-11 классов. Здесь собраны видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний.

Любителям чтения тоже будет чем себя занять. «Ростелеком» и «ЛитРес» открыли для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги». Каталог насчитывает более 150 тысяч электронных книг.

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте www.rt.ru, по единому бесплатному телефону 8 800 100 0 800, а также, при необходимости, в офисах продаж и обслуживания.

Офисы обслуживания физических лиц:

ул. Суворова, 46/1 (пн - вс: 10:00-19:00, без перерыва)

ул. Дзержинского, 4 (пн - пт: 10:00-19:00, без перерыва)

ул. Дикопольцева, 10 (пн - вс: 10:00-19:00, без перерыва)

Офис обслуживания юридических лиц:

ул. Карла Маркса, 58 (пн - пт: 08:00-18:00, без перерыва)