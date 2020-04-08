Экстренно эвакуируют в Хабаровск пациентов, у которых подозревают коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T10:48:02+03:00

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В Хабаровск экстренно доставят пациентов, у которых подозревают коронавирус. По предварительной информации, людей привезут в краевую столицу бортом санавиации из Ульчского района. Сейчас с тяжелой формой пневмонии в больнице села Богородское находятся четыре человека, несколько граждан числятся в группе контактных.

- В текущей ситуации в каждом районе нужно строго следовать инструкциям Роспотребнадзора и прокуратуры, принимать обдуманные и взвешенные решения. В Ульчском районе до вечера составьте полный список людей, контактировавших с больными. Работники администрации, полиции и других служб, чьи сотрудники контактируют с населением, пусть срочно сдадут анализы на коронавирус и передадут их на этом же самолете. Проконтролируйте, чтобы оставшиеся люди выполняли режим самоизоляции, - поручил Сергей Фургал на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отметим также, что в Советской Гавани из-за коронавируса тоже возникло некоторое напряжение. По халатности местной жительницы заразились несколько человек. Женщина не соблюдала требования врачей и самостоятельно покинула инфекционный госпиталь. Позже она узнала, что больна, но было уже поздно, она заразила своих знакомых. Вместе с ней лечение получает еще один пациент, остальных поместили на карантин. По этому случаю правоохранители проведут проверку и, возможно, возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU