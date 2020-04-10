10 Апр 2020 2020-04-10T04:56:20+03:00

С полсотни палов и пожаров случилось за сутки в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировали 50 термических аномалий. При этом 17 из них в краевой столице и пригороде, а 14 - в Комсомольске-на-Амуре. Большинство происшествий – это палы сухой травы.

- На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в девяти муниципальных образованиях региона. Его установили в превентивных целях, на территориях Хабаровска, Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского Вяземского, имени Лазо, Нанайского, Солнечного и Хабаровского районов, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По правилам особого противопожарного режима запрещено посещать леса, проводить любые виды огневых работ. В этот период будут вести усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов. Кроме этого ужесточаются и меры административного наказания.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU