Дом в Хабаровске начал разрушаться на глазах у жильцов

10 Апр 2020 2020-04-10T06:10:43+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 9 апреля, в одном из ветхих домов разрушились несущие конструкции. Строение под номером 22 находится на улице Зои Космодемьянской. Сегодня утром, 10 апреля, также сообщили о том, что в этом доме отключили горячую и холодную воду. Произошедшим заинтересовались в прокуратуре города.

- На данный момент организовали проверку по факту повреждения несущих конструкций двухэтажного дома. Ее цель - дать оценку соблюдению органами местного самоуправления жилищных прав граждан, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Если по итогу проверки найдутся основания, то правоохранители примут меры реагирования. По имеющейся на данный момент информации никто из жильцов дома не пострадал.

Напомним, еще не угасла в человеческой памяти мартовская история с обращением жильцов бараков к американскому президенту. Отчаявшиеся в конец люди украсили свои серые полуразрушенные дома яркими плакатами. Они надеялись, что их крик души услышат чиновники и помогут с расселением. Чиновники услышали, быстро сняли плакаты, а вопрос, что делать жильцам бараков дальше, до сих пор открыт. Единственное, о чем рассказали в мэрии, что нашли место для застройки для переселенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU