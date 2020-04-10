Аграрии Хабаровского края получили до посевной кредиты на 70 миллионов рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T05:57:08+03:00

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Аграрии в Хабаровском крае до посевной оформили льготные кредиты на сумму более 70 миллионов рублей. Речь идет о займах под 1-5 процентов годовых. Сейчас на рассмотрении в Минсельхозе России находятся два пакета документов общей суммой 150 миллионов рублей, еще 350 миллионов фермеры получат после одобрения федерального ведомства на проекты в области животноводства.

- Программу по льготным займам реализуют с 2017 года. Такой упрощенный механизм кредитования, по мнению ведомства, показал свою эффективность, - рассказали в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Аграрии направляют займы на закупку семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, ГСМ, материалов для ремонта сельхозтехники, а также на закупку кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных.

Отметим также, что по льготной программе можно получить и долгосрочный инвестиционный кредит на срок от двух до 15 лет. Деньги можно направить на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства, приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, сельскохозяйственных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU