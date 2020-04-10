2020-04-10T09:29:40+03:00
Происшествия

Жильцы в Хабаровске со слезами наблюдали, как второй этаж их дома падает на первый

Под завалами остались вещи и документы
Александр ШТААЛЬ
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Жильцы в Хабаровске со слезами наблюдали, как второй этаж их дома падет на первыйЖильцы в Хабаровске со слезами наблюдали, как второй этаж их дома падет на первыйФото: Прокуратура Хабаровского края
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Пятницу в Хабаровске омрачило досадное происшествие - обрушилась часть ветхого дома. На тот момент решался вопрос по расселению здания №22 по улице Зои Космодемьянской. Ранее сообщалось, что в нем разрушились несущие конструкции. Проверку по этому поводу организовали в городской прокуратуре.

Однако позже в социальной сети появилось видео, где этот же самый дом буквально сложился, как карточный домик. Жильцы, которые по счастью в это время оказались на улице, со слезами на глазах наблюдали, как рушится их жилье. Под обломками остались вещи и документы. Информации о пострадавших пока нет.

Жильцы в Хабаровске со слезами наблюдали, как второй этаж их дома падет на первый.Екатерина СЕЛИВАНОВА

Это уже не первое происшествие, которое связано с ветхими домами. Напомним, в прошлом году прямо напротив мэрии сгорел барак, который давно пора было расселить. Уже тогда было ясно, что это даже не звоночек, а бой колокола о том, что люди, живущие в ветхом жилье, в опасности. Остается надеяться, что этот случай многое расставит по местам, и чиновники наконец-то начнут оперативно решать вопрос расселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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