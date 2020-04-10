Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье
Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье. Основной задачей аэромобильной группировки будет защита населенных пунктов от природных пожаров. Вылет состоялся сегодня, 10 апреля, в 9:00 по местному времени.
- Спасателей отправили в Читу самолетом Ан-74. В составе аэромобильной группировки 30 человек. Их снабдили ранцевыми огнетушителями, шанцевым инструментов, лопатами, генераторами, другим необходимым снаряжением и оборудованием, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО.
Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье.ДВРПСО МЧС России
Предполагается, что три группы спасателей направят в районы, где складывается наиболее сложная лесопожарная ситуация. Спасатели будут оказывать помощь муниципальным властям и населению в патрулировании территорий и в иных профилактических мероприятиях по защите жилья и объектов инфраструктуры.
Отметим, что с 9 апреля в 29-ти районах и четырех городских округах Забайкалья действует особый противопожарный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU