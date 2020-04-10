2020-04-10T07:14:47+03:00
Общество

Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье

Их поддержка нужна в защите населенных пунктов от природных пожаров
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в ЗабайкальеСпасатели из Хабаровска отправились на помощь в ЗабайкальеФото: ДВРПСО МЧС России
Изменить размер текста:

Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье. Основной задачей аэромобильной группировки будет защита населенных пунктов от природных пожаров. Вылет состоялся сегодня, 10 апреля, в 9:00 по местному времени.

- Спасателей отправили в Читу самолетом Ан-74. В составе аэромобильной группировки 30 человек. Их снабдили ранцевыми огнетушителями, шанцевым инструментов, лопатами, генераторами, другим необходимым снаряжением и оборудованием, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО.

Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье.ДВРПСО МЧС России

Предполагается, что три группы спасателей направят в районы, где складывается наиболее сложная лесопожарная ситуация. Спасатели будут оказывать помощь муниципальным властям и населению в патрулировании территорий и в иных профилактических мероприятиях по защите жилья и объектов инфраструктуры.

Отметим, что с 9 апреля в 29-ти районах и четырех городских округах Забайкалья действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 10 апреля 2020 года
Полторы тысячи исследований на коронавирус сделали в ЕАО
Временно не будет курсировать беспересадочный вагон «Нижний Бестях – Хабаровск»
Дежурные почтовые отделения работают в Хабаровском крае
Комсомольчанка вернула долг коммунальщикам, чтобы купить квартиру
В Хабаровском крае завершился чемпионат по киберспорту
Нарушительницы карантина вынудили обратиться в суд в Хабаровском крае
Жительница Хабаровского края выставила соперницу путаной
Продуктовые наборы школьники в Хабаровске получат на следующей неделе
Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье
Жильцы в Хабаровске со слезами наблюдали, как второй этаж их дома падает на первый
Аграрии Хабаровского края получили до посевной кредиты на 70 миллионов рублей
Дом в Хабаровске начал разрушаться на глазах у жильцов
С полсотни палов и пожаров случилось за сутки в Хабаровском крае