10 Апр 2020 2020-04-10T07:14:47+03:00

Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье Фото: ДВРПСО МЧС России

Их поддержка нужна в защите населенных пунктов от природных пожаров

Изменить размер текста: A A

Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье. Основной задачей аэромобильной группировки будет защита населенных пунктов от природных пожаров. Вылет состоялся сегодня, 10 апреля, в 9:00 по местному времени.

- Спасателей отправили в Читу самолетом Ан-74. В составе аэромобильной группировки 30 человек. Их снабдили ранцевыми огнетушителями, шанцевым инструментов, лопатами, генераторами, другим необходимым снаряжением и оборудованием, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/772218" frameborder="0"></iframe> Спасатели из Хабаровска отправились на помощь в Забайкалье.ДВРПСО МЧС России

Предполагается, что три группы спасателей направят в районы, где складывается наиболее сложная лесопожарная ситуация. Спасатели будут оказывать помощь муниципальным властям и населению в патрулировании территорий и в иных профилактических мероприятиях по защите жилья и объектов инфраструктуры.

Отметим, что с 9 апреля в 29-ти районах и четырех городских округах Забайкалья действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU