Жительница Хабаровского края выставила соперницу путаной

10 Апр 2020 2020-04-10T08:45:40+03:00

Пострадавшая случайно наткнулась на аккаунт с интим-услугами в соцсети и увидела свое фото

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Жительница Амурска однажды обнаружила в соцсети аккаунт с интим-услугами. Однако ее не столько возмутило содержание паблика, сколько наличие в нем фото. Женщина увидела себя, сильно удивилась и пошла в полицию разбираться, кто мог так ее опорочить.

- По данному факту провели проверку и выяснили, что к публикации причастна 39-летняя жительница районного центра. Как объяснила сама подозреваемая, она из ревности к бывшему сожителю решила так своеобразно отомстить сопернице, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Стало известно, что злоумышленница от имени потерпевшей создала страницу в популярной социальной сети. Там она разместила личную фотографию заявительницы и указала заведомо ложные сведения - якобы хозяйка страницы оказывает интимные услуги. Также подозреваемая указала номер телефона для связи с потерпевшей.

В отношении бывшей пассии в итоге завели уголовное дело за клевету. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Страницу с недостоверной информацией о потерпевшей удалили из социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU