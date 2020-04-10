2020-04-10T08:44:20+03:00
Общество

Нарушительницы карантина вынудили обратиться в суд в Хабаровском крае

Одна – жительница Советской Гавани, вторая из Хабаровска
Александр ШТААЛЬ
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Нарушительницы карантина вынудили обратиться в суд в Хабаровском краеНарушительницы карантина вынудили обратиться в суд в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае через суд пришлось добиваться, чтобы две женщины соблюдали карантин по коронавирусу. Одна живет в Советской Гавани. Она контактировала с зараженным, но упорно не хотела соблюдать предписание о госпитализации, которое ей выдали. Вторая несознательная гражданка прилетела из Японии в Хабаровск и также не пожелала подчиниться правилам и изолироваться на 14 дней. У нее впоследствии был выявлен положительный результат на COVID-2019.

- И в первом, и во втором случае суд постановил поместить женщин в медучреждение в принудительном порядке. В их действиях усмотрели нарушение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в сложившихся обстоятельствах суд принимает решения максимально быстро. Они обращены к немедленному исполнению и могут быть обжалованы в течение 10 дней.

Жителей региона убедительно просят беречь свое здоровье. Пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции, проветривайте помещения, чаще мойте руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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